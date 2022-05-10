Окупанти планують провокації на об'єктах хімічної промисловості та звинуватити у цьому ЗСУ - Генштаб

Окупанти планують провокації на об'єктах хімічної промисловості та звинуватити у цьому ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти можуть вдатися до хімічних диверсій на території України.

Наразі відбувається застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, військові держави-агресорки можуть вдатися до провокацій.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України 10 травня.

"Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних Сил України", - йдеться у зведенні.

Крім того, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Як повідомлялося, основні зусилля авіаційного угруповання армія держави-терористки Росії зосереджує на підтримці дій підрозділів у Східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь". Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 травня.

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