Окупанти планують створити дві армії для нового наступу: експерт про задум РФ на весну

Військовий аналітик Олексій Гетьман каже, що у квітні 2024 року наступальний потенціал армії Росії вичерпається, але після поповнення резервів вони почнуть готуватися до нового наступу.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, наступальні дії армії РФ зараз відбуваються хвилеподібно, бо окупанти не можуть постійно наступати і нарощувати наступ по досить широкій лінії фронту – понад 1000 км.

"Немає для цього в них ресурсів і такої кількості людей. Так не буває на війні", - пояснив Гетьман.

Експерт згоден із прогнозами Головного управління розвідки Міноборони України, що вже на початку квітня у окупантів вичерпаються можливості проводити наступальні дії по всій лінії фронту.

Експерт зазначив, що зараз основне завдання армії Росії – заповнити втрати шляхом резерву. Адже, за словами Гетьмана, від осені минулого року окупанти зазнали втрат близько 150-200 тис. осіб особового складу. І якраз на цю цифру орієнтована нова хвиля мобілізації в Росії. З урахуванням 100 тисяч, яких вони призвали в армію раніше.

"Вони готові створити як мінімум дві нові армії. І будуть готуватися до наступу наприкінці травня, на початку червня. Не факт, що вони так будуть робити, але все йде до того, що вони, швидше за все, десь наприкінці весни спробують ще одну серйозну наступальну операцію. І ми до цього готуємося. Усе залежить від поставок озброєння від наших партнерів", - резюмував Олексій Гетьман.

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