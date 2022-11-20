Окупанти планують створити теракт на білоруській АЕС та хочуть звинуватити в цьому Україну та НАТО

Росіяни планують створити провокації на межі з країнами ЄС. Зокрема йдеться про теракти на білоруській АЕС.

Про це повідомили в головному управлінні розвідки України.

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Як зазначається, найближчим часом окупанти на території Білорусі планують провести низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури.

“Місце проведення імовірних “інцидентів” – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція “Островець”. Розробкою та реалізацією “проекту” займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський кдб просто поставлений до відома”, - наголосили в українській розвідки.

Там також додали, що окупанти традиційно відповідальність за теракти планують перекласти на громадян країн НАТО та України, які начебто будуть “переодягнені у білоруську військову форму”.

“Наразі підрозділи білоруських кдб, мвс та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності. На думку розробників “проєкту”, все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві”, - підкреслили в ГУР України.

Нагадаємо, що у міноборони Білорусі не стомлюються заявляти, мовляв, не мають планів втягуватися "в якісь конфлікти". Натомість нібито готують солдатів для оборони своєї країни.

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