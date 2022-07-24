Окупанти планують запустити нові фейки про Маріупольський драмтеатр: намагаються перекласти відповідальність на Україну

Росіяни готують нову порцію фейків. На цей раз вони будуть пов’язані з подіями у Маріупольському драмтеатрі. Мета окупантів - перекласти відповідальність за злочин на українців.

Окупанти планують запустити нові фейки про Маріупольський драмтеатр. Росіяни мають на меті перекласти відповідальність за злочин на українських військових.

Про це повідомили в головному управлінні розвідки України.

Як стало відомо, росіяни “готують” власне псевдорозслідування про обставини ракетного удару по драмтеатру в Маріуполі, в підвалах якого ховалися від обстрілів мирні мешканці.

“Мета такого заходу – спробувати зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти. Наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто “мають довести”, що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись, начебто “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”, а кількість жертв становила не більше 14 людей”, – розповіли в управлінні розвідки.

Окупанти навіть знайшли “свідків”, які начебто бачили, як напередодні “люди у військовій формі заносили ящики” всередину будівлі.

“Між тим, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість з яких – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів. За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей”, – додали в пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, що США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

Читайте також: