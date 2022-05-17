Окупанти планують змусити підприємців Енергодара підписати з ними договори і отримати "ліцензії" на роботу

Окупанти планують змусити підприємців Енергодара підписати з ними договори і отримати "ліцензії" на роботу

Мер Енергодара попередив про неправомірність будь-яких договорів з російськими загарбниками.

Від 20 травня так звана "народна адміністрація" Енергодара, яку створив депутат-колаборант Андрій Шевчик, планує зобов’язати всіх підприємців підписати з ними договори і отримати "ліцензії" для роботи.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Хочу попередити, що жодного стосунку ці договори не матимуть ні до українського, ні навіть до російського законодавства. Це ніщо інше, як ще один спосіб грабунку підприємців і наповнення кишень окупантів. Радимо не ставити свої підписи на будь-яких документах від колаборантів", - наголосив він.

Міський очільник також повідомив, що в разі, якщо містян примусили щось підписати силою, вони можуть телефонувати на "гарячу" лінію обласної військової адміністрації за номером 0800-503-508 і повідомляти про такі факти.

Нагадаємо, окупанти залякують мешканців Енергодара.

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