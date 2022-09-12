Окупанти планують знести понад 40 будинків у Маріуполі, але людей не переселяють

Загарбники не переселяють мешканців, які втратили свої домівки.

Російські окупанти планують знести 41 будівлю в Маріуполі. Більшість з них - багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Він пояснив, що росіяни показали "Єдиний реєстр будівель та споруд", які підлягають сносу станом на 7.09".

"У той самий час жодного прогресу щодо питання переселення мешканців та забезпечення зберігання їх речей. Все за планом - картинка понад усе. Лють. Просто лють", - написав Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, росіяни провели в тимчасово окупованому Маріуполі "концерт" на кістках вбитих мирних містян. Близько 600 людей загинули від авіабомби у театрі в нині окупованому місті.

Історія родини з Маріуполя, яку депортували до Росії і звідки вдалося повернутися до України

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