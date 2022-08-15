Окупанти планують знести понад сотню пошкоджених будинків у Сєвєродонецьку - Гайдай

У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти зносять пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку "квітучого міста".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, жителі Сєвєродонецька більше місяця тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, до сих пір ніхто не прийшов навіть для обстеження. В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні", – зазначив він.

Він додав, що окупаційна влада Сєвєродонецька замість того, щоб допомогти людям, виконує наказ стосовно обстеження будинків, які непридатні для проживання.

"Вже визначили понад сотню багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими. Навіщо? Щоб потім показувати політикам з РФ картинку "квітучого міста". Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", – резюмував Гайдай.

Нагадаємо, ​​Гайдай розповів, як окупанти намагаються заманити луганчан на "референдум".

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