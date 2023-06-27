Окупанти по декілька разів "знищують" вже підбитий Bradley – роблять статистику для Міноборони РФ

Російський пропагандист і військкор Роман Романов злив до Мережі відео, де він розповідає, як Міноборони РФ "приписує" собі "перемоги" у війні та "неймовірну кількість збитої військової техніки ЗСУ" – російські гвинтокрили по декілька разів "знищують" вже підбитий Bradley.

Відео пропагандиста опублікував радник офіційного мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, Романов відверто висміяв Генштаб РФ і розповів, що на Бердянському напряму російські гвинтокрили К-52 показово на камеру "підбивають" вже підбитий декілька дні тому Bradley ЗСУ. При чому, вже не перший раз.

"Короче КВК тут бл*ть, вертушки К-52 б'ють вже підбиту техніку. Зараз по Bradley еб*н*ло, яку пацани вчора завалили. Потім ви побачите це в брифінгу Конашенкова, що К-52 по Bradley працюють, а вона вже підбита, пацани, такий КВК відбувається", - говорить на відео пропагандист, вчергове підтвердивши брехню у звітах Міноборони РФ.

Нагадаємо, за даними The New York Times, в Україні були пошкоджені чи знищені принаймні 17 БМП Bradley під час війни.

Читайте також: