"Окупанти потрохи видихаються": військовий експерт - про наступ на Сєвєродонецьк

За українськими даними, в районі Сєвєродонецька беруть участь 20-22 батальйонно-тактичні групи російської армії.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що російські військові намагаються взяти під контроль Сєвєродонецьк уже тиждень, а тому вони починають втрачати сили для кожного нового наступу.

Про це Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 травня.

За його словами, на початку наступальних дій на окремих ділянках росіянам вдалося створити перевагу 1 до 20 в техніці та 1 до 10 в особовому складі, але нині такого співвідношення немає.

"Донецький напрямок включає в себе і Донецьку, і Луганську області. А от безпосередньо в районі Сєвєродонецька, за нашими оцінками, воює орієнтовно 20-22 батальйонно-тактичні групи. На окремих ділянках наступу російській армії вдається створити перевагу 1 до 20 в техніці та 1 до 10 в особовому складі. Але це на окремих ділянка, і це вже було декілька днів тому, бо вони вже тиждень там наступають. Сьогодні такого співвідношення немає, вони потрохи видихаються, але ми все одно тримаємо оборону, навіть при таких умовах", - розповів військовий екперт.

Як повідомив Зеленський у відеозверненні, станом на 28 травня ситуація на фронті складна і наступ Росії зосереджений на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасну та інші міста.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.