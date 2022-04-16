Окупанти, побачивши умови в Тростянецькій лікарні, від заздрощів почали розстрілювати її із танка

Зараз військова техніка і зараз залишається на місці, бо тепер це речовий доказ військового злочину

На Сумщині відновлюють Тростянецьку міську лікарню. За майже місяць окупації вона зазнала масштабних руйнувань. Медики кажуть, увійшовши в заклад і побачивши сучасні умови та апаратуру, росіяни озвіріли від люті та заздрості і направили дула танків на заклад.

Про це йдеться в ТСН.

Понад три десятки прицільних пострілів і всередині все розтрощене. Життя медиків та пацієнтів урятувало лише те, що вони весь цей час жили в підвалі. Зараз до Тростянецької лікарні одна за одною під’їжджають автівки з гуманітарною допомогою. Везуть усе – ліки, перев’язувальний матеріал, будматеріали, а медики усьому раді.

Просто під вікнами гори із віконних рам, скла, штукатурки, цегли, вигорілих матраців та лікарняних ліжок – усе це повиносили з розбомблених палат та кабінетів. Снаряди росіяни випустили з танка. Підбитий - той і досі стоїть за сотню метрів від лікарні. « 23 березня два танки. Вони виїхали на цю вулицю і почали прямою наводкою бити по лікарні», - розповідає міський голова Тростянця Юрій Бова.

Тих, хто стріляв у медиків та пацієнтів, у Тростянці знають чи не поіменно. «Це Кантимирівська дивізія – одна з елітних підрозділів російської армії. Список командира 752 танка, це було в цій бронемашині і в ньому перелік людей, які стріляли по лікарні», - кажуть медики.

Одяг одного з так званих «асвабадітелей» і нині поруч з танком. У переддень розстрілу росіяни зайшли в лікувальний заклад, усе ретельно роздивлялися, не приховували подиву від європейських умов та вартісного обладнаня. А потім роззлючені побаченим почали гатити. «Такого звірства, такого жаху ще не було. Знає що тут пологове відділення, що тут народжували жінки. Вони стріляли у хворих, у жінок, у новонароджених діток», - кажуть працівники.

Місяць завідувачка пологовим відділенням Тетяна Сидоренко жила тут, разом з пацієнтками. Допомогла з’явитися на світ шістьом малюкам. Вагітних розташували в коридорі, там вони і народжували. А під час обстрілів з немовлятами бігли у підвал. «Я думала: «Господи, як його не впустити дитину оту», яку несеш із собою. Знаєте, отак притискаєш і думаєш, чи ти дихаєш, чи ти не дихаєш», - каже вона.

Але не все так погано, кажуть медики. Дороговартісне медичне обладнання майже все ціле. Напередодні масованих обстрілів лікарі вивезли його з операційних і помістили за двома стінами і це врятувало його. В лікарні вже є світло та вода. Тепло буде, головне – відновити понад півтисячі розтрощених вікон.

На Сумщині відновлюють Тростянецьку міську лікарню

Вже запрацювало рентгено-діагностичне відділення – одне з небагатьох, воно лишилося майже неушкоджене. Нині почали відновлювати операційні. За тиждень-два планують відкрити стоматологічний кабінет. А далі - пологове відділення. Одну залу окупанти перетворили на руїни, але ж інший - вцілів. До лікарні вже почали повертатися медики. «Найголовніше сьогодні дати впевненість нашим лікарям в тому, що лікарня буде відбудована. Жодні військові дії не зупинять наш розвиток», - запевняє міський голова.

Танк, який прицільно розстріляв Тростянецьку лікарню лишили тут навмисно, його охороняють як речовий доказ. Доки військові не задокументують черговий воєнний злочин російської армії.

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