Окупанти побили та зламали хребет 70-річній волонтерці у Херсоні через відмову здати паспорт (фото)

Окупанти побили та зламали хребет 70-річній волонтерці у Херсоні через відмову здати паспорт (фото)

Літній жінці зламали хребет через відмову віддати український паспорт під час евакуації з міста.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники жорстоко побили та зламали хребет 70-річній волонтерці та журналістці Тетяні Антонюк, коли жінка намагалась виїхати з міста і не захотіла віддавати український паспорт.

Про це розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку.

"Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки і втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова", – кажуть медики.

Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Окупанти відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – це була її принципова позиція як українки – почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги.

"Аби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент. Операція минула успішно. Херсонка Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче. Каже: лікуватися довго не буде, адже відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олексій Арестович розповів, що ЗСУ "підкошмарюють" російські окупаційні війська поблизу Херсона і ведуть успішні бої на Запоріжжі.

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