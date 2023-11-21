Окупанти побудували оборону зразка Другої світової війни: експерт про ситуацію на південному фронті

На південному фронті продовжуються запеклі бої. Російські окупанти сконцентрували там найбільше угруповання.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник.

“Бої відбуваються кожен день, немає жодного тихого дня, ночі чи навіть години. Але противник там сконцентрував чи не найбільше своє угруповання, бо прекрасно усвідомлює, що буде, якщо "лінію Суровікіна" ми таки доб'ємо. Ми зараз десь посередині. Загальна її ширина в межах 25 кілометрів. Ми десь на 12-13 кілометрі, в другій лінії. Друга лінія - головна. Там велетенська мережа шанців, окопів, ДОТів, є навіть підземні тунелі. Це доконаний факт - росіяни вміють окопуватися. Тут тільки війна малих груп. Я не візьмуся прогнозувати, як довго це буде тривати, але рано чи пізно шальки хитнуться на чиюсь користь”, - наголосив Петро Черник.

Він також додав, що росіяни там побудували класичну ешелоновану оборону зразка Другої світової війни, має три лінії.

“Перша - лінія забезпечення, мінні поля, "зуби дракона" і все, що вибухає. Ми її в цьому окремому плацдармі пройшли. Друга лінія є найсерйознішою - шанці, окопи, ДОТи і тому подібне. Тут знаходиться головний особовий склад, обладнані позиції для артилерії, уся бронетехніка. Це велетенська павутина. Наступна лінія - тилові позиції. Зараз у другій лінії точаться дуже важкі бої”, - підкреслив військовий аналітик.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія зменшила кількість спроб штурмувати позиції ЗСУ на Таврійському напрямку.

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