Окупанти побудували в Криму таємні вертолітні бази, пункти озброєння і заправки — OSINT-аналітик їх виявив

Майданчики на "Арабатці" росіяни побудували приблизно у жовтні 2022 року – тоді, коли їм терміново знадобилося перебазувати свої гелікоптери

Російські окупанти побудували в тимчасово захопленому Криму таємні вертолітні бази та пункти озброєння та заправки для них.

Про це повідомив OSINT-аналітик офіцер запасу Tatarigami_UA у мікроблозі X (колишній Twitter).

Як зазначив аналітик, у листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, росіяни переправили свої гелікоптери з аеродрому "Чаплинка" в більш безпечне місце, а саме на Арабатську Стрілку, у село Стрілкове Генічеського району біля бази відпочинку "Ювілейна".

Таємна вертолітна база РФ в Криму Фото: Tatarigami_UA у мікроблозі X

База на Арабатській стрілці

На супутниковому фото, яке демонструє аналітик, можна побачити 20 вертолітних майданчиків, деякі з них зайняті російськими гелікоптерами типу Мі-24, Мі-8, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Це територія пляжного курорту "Волна".

Він зазначив, що у 2021 році цих майданчиків там не було, а це означає, що росіяни швидко створили тимчасову вертолітну базу, а курорти та готелі, ймовірно, віддали під житло для пілотів. .

"Цей приклад насправді вкотре підкреслює той факт, як ворог може адаптуватися під сучасні загрози, як це було, наприклад, з тими ж ракетами GMLRS, коли після успішної кампанії ЗСУ ще у 2022 році зі знищення цілей на відстані у 80 км окупанти були вимушені відтягнути низку своїх різних об'єктів", – зазначили фахівці Defense Express.

Нагадаємо, військова розвідка України не заспокоїться, доки Чорне море знову не стане вільним. Про це сказав воїн Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тринадцятий". За його словами, тепер у розвідників є нова мета — потопити більше російських суден.

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