Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони на Херсонщині: у чому небезпека

Ворог може будь-якої миті атакувати з неба.

Російські війська активніше застосовують бойові дрони на правобережжі Херсонської області. Адже контрбатарейна робота ЗСУ не підпускає близько ворожу артилерію.

Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, такі дії ворога дуже небезпечні. Саме тому жителям регіону треба бути дуже уважними.

"Не завжди є можливість попередити про таку небезпеку. Тому всіх мешканців правобережних пунктів попереджаємо про те, що ворог може атакувати з неба. Треба буди дуже уважними та уникати скупчень людей", - наголосила речниця.

До слова, за минулу добу, 3 березня, окупанти 13 разів обстріляли Херсонську громаду, повідмили у міськраді. Армія РФ атакувала Антонівку, Придніпровське, Інженерне, мікрорайони ХБК та Острів. Через російські обстріли 4 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, у селі Каховського району міжнародна організація роздавала овочеві набори місцевим. В цей час окупанти атакували натовп БПЛА — близько 10 поранених, зокрема дитина. Четверо поранених перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

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