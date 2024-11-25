Окупанти почали активно штурмувати: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев'ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів українських позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів - випустили 49 КАБів по своїй території, українські захисники відбили ворожих 25 атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше аналітики повідомили, що останнім часом війська РФ просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, а лінія фронту стає дедалі більше мінливішою.

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