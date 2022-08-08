Окупанти почали активно заміновувати лінію фронту забороненою зброєю – британська розвідка

Російські окупанти масово використовують на Донбасі протипіхотні міни-метелики ПФМ-1, які несуть смертельну загрозу для цивільного населення.

Зокрема, поблизу Донецьку та Краматорську росіяни, за даними розвідників, спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, Росія розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

"Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають міною-метеликом, є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. Ці міни завдали багато шкоди під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - зазначили у британській розвідці.

Використання ПВФ-1 заборонено Оттавською конвенцією проти застосування протипіхотних мін, як одного із засобів збройної боротьби.

Раніше стало відомо, що у Херсоні заміновані основні об'єкти критичної інфраструктури - об'єкти електропостачання, водопостачання та газопостачання, повідомила українська розвідка. Російські окупанти це зробили, бо не впевнені в своїх силах і планують тікати, коли ЗСУ підуть у контрнаступ.

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