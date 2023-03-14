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Окупанти почали активно застосовувати фальш-цілі: військові пояснили тактику ворога

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти почали активно застосовувати фальш-цілі: військові пояснили тактику ворога

Гуменюк пояснила нові спроби окупантів обійти українську ППО.

Російські окупанти останнім часом все частіше використовують фальш-цілі. Таким чином окупанти намагаються знайти протиповітряну оборону України та спровокувати її.

Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк ефірі телемарафону.

За її словами, така тактика ворога не є ефективною.

"Ми освічені в тому, що вони можуть використовувати фальш-цілі, то для них це неефективна тактика. Хоча вони продовжують за допомогою цієї тактики вишукувати нашу протиповітряну оборону і намагатися спровокувати її роботу для того, щоб потім уразити. Наразі ця робота безефективна", - пояснила речниця.

Нагадаємо, зранку 14 березня в Україні була оголошена повітряна тривога.

Раніше Наталія Гуменюк пояснювала, що не варто проводити паралелі в проміжках між останніми масованими ракетними обстрілами. За її словами, останній місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.

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Дата публікації
Перегляди
2512
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