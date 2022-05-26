Окупанти почали анексію міста і видають паспорти РФ: яка ситуація в Маріуполі 26 травня

Окупанти почали анексію міста і видають паспорти РФ: яка ситуація в Маріуполі 26 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване окупантами і перетворилося на кладовище. Відродити його найближчим часом неможливо. Росія фактично почала анексію Маріуполя.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 25 травня.

У мерії Маріуполя назвали шокувальну цифру загиблих від атак РФ

У Маріуполі від початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло щонайменше 22 тисяч людей. Маріуполь за три місяці російських атак перетворився на "місто привидів".

Росія фактично почала анексію Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про початок фактичної анексії Росією окупованого Маріуполя. Окупанти почали видавати там російські паспорти.

"Топновина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія, зокрема, Маріуполя почалась", - заявив радник міського голови.

Ахметов готує позов до Росії за зруйновані заводи в Маріуполі: сума збитків уточнюється

Через пошкодження та знищення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та заводу “Азовсталь” Рінат Ахметов втратив 17-20 млрд доларів. Український бізнесмен заявив, що у судовому порядку вимагатиме від Росії компенсації збитків, завданих повномасштабним вторгненням, зокрема у Маріуполі.

Окупанти знищують всі підручники з історії України та літератури на Донеччині

Росіяни вилучають книжки з "екстремістським змістом" із бібліотек на окупованій Донеччині. Серед них, зокрема, усі підручники з історії України та української літератури.

Фото: Associated Press

Росія заявила про відновлення роботи порту в Маріуполі: у міськраді пояснили, чому це неможливо

Росія заявила нібито про відновлення роботи порту в окупованому Маріуполі. Однак ця інформація не відповідає дійсності, адже у місті відсутня електрика, а навіть купа генераторів, якої немає, не може забезпечити роботу порту. До того ж, затоплене українське судно "Меотида" боронить порт від заходу великих суден.

У Маріуполі окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт

У Маріуполі російські окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт у приміщенні магазину "Метро", повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Цинізм від окупантів - гуманітарна допомога, штаб і фільтрація в одному місці. Фільтрацію разом з ФСБ знов здійснюють молодчики з "державних волонтерів", - написав він.

Фото: Associated Press

Ще двоє саперів "ДНР" підірвались в "Азовсталі"

Ще двоє саперів російських окупантів із так званої "ДНР" підірвались на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

"Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть, без варіантів. Хороша новина. Азовсталь продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений", - повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 24-річна Анна з Маріуполя 65 днів виживала в бункері на "Азовсталі". Вона ховалася там зі своїм сином Святославом, якому на той час було 3,5 місяця, і він був наймолодшим заручником фортеці "Маріуполь". Дівчина, яка зараз перебуває у безпеці, поспілкувалася з журналістами і розповіла про те, як минули понад два місяці її життя у бункері "Азовсталі".

Маріуполь: "Азовсталь". Дружина азовця розповіла про жахи евакуації і долю свого чоловіка

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