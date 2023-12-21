Окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка: що відомо

Останні дні окупаційні війська масовано атакують Херсонську область новими "шахедами" - "чорними".

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни запускають їх з окупованої лівобережної частини Херсонщини. Атаки відбуваються вже другу ніч поспіль. Окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, що призводить до відповідних наслідків.

"Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора (20 грудня - ред.) повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою. Також за добу окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку. Такі випадки фіксують кожного дня", - розповів Хлань.

нагадаємо, у ніч проти 21 грудня Росія знову атакувала Україну. За даними місцевої влади, окупанти намагалися завдати удару по Київщині.

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