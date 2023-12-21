Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка: що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2318
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти почали атакувати Україну "шахедами" нового зразка: що відомо

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

Ціллями окупантів є інфраструктурні об'єкти.

Останні дні окупаційні війська масовано атакують Херсонську область новими "шахедами" - "чорними". 

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань сказав в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни запускають їх з окупованої лівобережної частини Херсонщини. Атаки відбуваються вже другу ніч поспіль. Окупанти атакують масово, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, що призводить до відповідних наслідків.

"Це жахливі вибухи по місту. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора (20 грудня - ред.) повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста в Херсоні, поруч з промисловою базою. Також за добу окупанти почали збільшувати використання безпілотників, які скидають вибухівку. Такі випадки фіксують кожного дня", - розповів Хлань.

нагадаємо, у ніч проти 21 грудня Росія знову атакувала Україну. За даними місцевої влади, окупанти намагалися завдати удару по Київщині. 

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2318
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація