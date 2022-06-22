Окупанти почали бомбити Україну ракетами "Онікс": експерт розповів, скільки їх в РФ і чим вони небезпечні

Окупанти почали бомбити Україну ракетами "Онікс": експерт розповів, скільки їх в РФ і чим вони небезпечні

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував демонстрацію росіянами запуску ракет "Онікс" по Україні, які вірогідніше всього він вдарили по Одесі.

РФ показали момент запуску протикорабельної крилатої ракети "Онікс" по Україні, щоб таким чином залякати людей.

Про це Олег Жданов сказав в ефірі Freedom.

"Це залякування. Вони показують, чим вони громлять наші міста і вбивають наших людей. Це вже не стільки цинізм, це більше схоже на фашизм: наперед показати, чим ми будемо вас вбивати", - висловився він.

Також читайте В Одеській ОВА розповіли про російські кораблі у Чорному морі: загроза ракетних ударів висока

За словами експерта, "Онікс" - це радянська ракета, 70-х років розробки.

"Розроблялась у декількох інтерпретаціях. Має дальність від 300 км, це звичайна, до 800 км, це ракета "Онікс М". Розроблялася як протикорабельна ракета, це "вбивця авіаносців", колись ще називали. Але, на жаль, їх у РФ багато, це спадок Радянського Союзу. Вона може застосовуватися і по наземних цілях", - розповів Жданов.

Він уточнив, що окупанти раніше перемістили протикорабельний комплекс "Бастіон" і з нього ведуть обстріли Одеси і Чорноморського узбережжя.

"Особливість ракети в тому, що вона надзвукова. Це єдина крилата ракета, яка застосовувалась по Україні, яка летить із більшою швидкістю звуку у 2,5 р. і в цьому складність її перехоплення. Її можна побачити, але щоб побачити, треба час", - додав Жданов.

Нагадаємо, останніми днями російська армія почала використовувати ракети "Онікс" по наземних цілях. Зокрема, по об'єктах Одеської області.

Читайте також: