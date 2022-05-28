Окупанти почали чинити звірства навіть на території РФ: у Білгородській області побільшало заяв про зґвалтування (аудіо)

Випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.
У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт російських солдатів, значно побільшало заяв про зґвалтування.
Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта та його дружини.
"У нас у прокуратурі стільки заяв про зґвалтування… На території Валуйки, Уразово, Вейделівка", – розповідає його дружина.
За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів, зокрема Владивостоку та Хакасії.
Окупант одразу застерігає свою дружину, аби та не фарбувалась яскраво та не ходила сама пізно ввечері.
"Сиди вдома. Будинок, робота. У темний час нікуди не виходь", - заявив він.
Дружина загарбника також розповідає про дівчину, яку зґвалтували п’ятнадцять російських солдатів.
Нагадаємо, російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо).
Читайте також:
- Завдяки штучному інтелекту в Україні встановили особи 300-400 окупантів: як це працює
- Серед окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти: СБУ перехопила розмову загарбників
- Російські командири продовжують брехати вищому керівництву про "успіхи" в Україні: СБУ перехопила чергову розмову окупанта