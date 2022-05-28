Окупанти почали чинити звірства навіть на території РФ: у Білгородській області побільшало заяв про зґвалтування (аудіо)

Окупанти почали чинити звірства навіть на території РФ: у Білгородській області побільшало заяв про зґвалтування (аудіо)

Випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

У прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт російських солдатів, значно побільшало заяв про зґвалтування.

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову окупанта та його дружини.

"У нас у прокуратурі стільки заяв про зґвалтування… На території Валуйки, Уразово, Вейделівка", – розповідає його дружина.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів, зокрема Владивостоку та Хакасії.

Окупант одразу застерігає свою дружину, аби та не фарбувалась яскраво та не ходила сама пізно ввечері.

"Сиди вдома. Будинок, робота. У темний час нікуди не виходь", - заявив він.

Дружина загарбника також розповідає про дівчину, яку зґвалтували п’ятнадцять російських солдатів.

Нагадаємо, російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо).

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