Окупанти почали ховати у братських могилах військових, які загинули під час вторгнення до України

Наразі у братських могилах ховають тих загарбників, особи яких встановити не вдалося.

У Росії почали ховати у братських могилах своїх військових, які загинули під час вторгнення до України.

Про це пише видання The Moscow Time.

Повідомляється, що наразі у братських могилах ховають тих загарбників, особи яких встановити не вдалося.

Видання пише, що призначена Кремлем так звана "омбудсмен" окупованої частини Луганської області України Ганна Сорок повідомила, що таким чином було поховано щонайменше 20 окупантів.

Братську могилу викопали поблизу меморіального комплексу "Незагоєна рана Донбасу".

"Наприкінці 2021 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення до України, в МНС РФ розробили національний стандарт, який визначає вимоги до масових поховань людей та тварин у воєнний час та на випадок надзвичайних ситуацій. Документ набрав чинності у лютому 2022 року", - йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку.

Крім того, ми раніше інформували, що у підрозділі окупантів масова втрата бійців на чолі з командиром.

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