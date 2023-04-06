Окупанти почали масово здаватися в полон в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Російські військові на тлі великих втрат та в очікуванні контрнаступу ЗСУ почали активно задаватися у полон, а минулого місяця був зафіксований рекорд звернень від окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник державного проєкту "Хочу жити", створеного для добровільної здачі військових РФ у полон, Віталій Матвієнко.

Він заявив, що зараз фіксується сплеск цікавості даним проектом серед військових ворожих сил.

"Ми фіксуємо сплеск зацікавленості нашим проєктом. Вона пов’язана з очікуваним контрнаступом Збройних Сил України, а також зі збільшенням втрат на фронті російських військ і погіршенням морально-психологічного стану безпосередньо в самій армії РФ", – зазначив Матвієнко.

Він зазначив, що окупанти починають здаватись в полон по всій лінії фронту, тому подібні операції проводяться кожні два дні. Окупанти здаються групами та по одному.

"Що стосується кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд – понад 3000 звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500", – сказав Матвієнко.

Він додав, що часто окупанти здаються в полон з військовою технікою, а деякі "цікаві" зразки вже працюють на фронті проти армії країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ взяли в полон окупанта із Хабаровська, якого звати Олександр Сергійович Пушкін. Він розповів, що потрапив до штрафбату армії РФ через відмову виконувати накази свого командира, відвоював там два дні і опинився в руках українських військових.

Крім того, ми раніше інформували, що російським окупантам Верховний суд РФ заборонив здаватися в полон "добровільно". За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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