Окупанти почали по-новому використовувати свої БПЛА Орлан-10 (фото)

Українські захисники розповіли, що окупанти почали використовувати свої безпілотники новим способом. Тепер ворожі БПЛА несуть осколкові боєприпаси.

Нещодавно українські військові приземлили ворожий БПЛА Орлан-10, до якого були прикріплені дві вибухівки.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"Нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ. Відповідно, ворог намагається використовувати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скиду осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об‘єкти", - сказав Павлюк.

Він додав, що Сили оборони України контролюють цю ситуацію і вживають необхідних заходів для максимального захисту нашого неба від ворожих БПЛА.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ збентежилися запчастинам, які побачили у збитому ними розхваленому безпілотнику "Орлан". Там виявили запчастини від бензопилки, пластикові кришки та залишки радіо "Маяк".

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