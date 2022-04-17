Окупанти почали примусову мобілізацію жителів тимчасово захоплених територій – Генштаб

У місті Ізюм загарбники примусово змушують чоловіків йти воювати.

Російські окупанти намагаються будь-якими методами замінити втрати живої сили. Зокрема, військові РФ почали примусову мобілізацію жителів тимчасово захоплених територій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

До слова, ворог вже почав насильно змушувати жителів міста Ізюм Харківської області, зокрема чоловіків, йти воювати на їхньому боці.

"Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська влада намагається збільшити кількість військових. До слова, у Донецьку до лав збройних сил так званої "ДНР" мобілізували музикантів Донецької філармонії. Всіх їх відправили воювати. Частина музикантів загинула у боях із ЗСУ.

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