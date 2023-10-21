Окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки – військовий пояснив задум РФ

За Авдіївку на Донеччині точаться важкі бої.
Поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів" – щоб підібратись непомітно до позицій ЗСУ, вони риють тунелі.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.
Він наголосив, що окупаційні війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, навіть попри значні втрати.
"Копають тунелі ближче до наших позицій, по-перше, з метою маскування, а по-друге, щоби десь виринути ближче до наших позицій несподівано", – розповів речник.
Нагадаємо, росіяни знову штурмували Авдіївку - що відомо про ситуацію у місті.
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