Окупанти почали розміщувати своїх солдатів в українських виправних колоніях - ГУР

Окупанти почали розміщувати своїх солдатів в українських виправних колоніях - ГУР

З тимчасово окупованого селіа Дар’ївка Херсонської області російські військові вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10, а на їхнє місце завезли свій особивий склад.

Відомо, що людей розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон), а колонія № 10 використовується загарбниками як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Окрім цього, за отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

"В СМТ Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу окупанти пояснюють бажанням здійснити "самостріл", видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

А в Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області, за даними української розвідки, почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це - чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки.

"Зникнення пов’язують з "роботою" співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися, ретельно фільтрують та повертають назад", - зазначали в ГУР.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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Окупанти вивезли всіх засуджених та персонал з української виправної колонії, натомість розмістили свій особовий склад