Окупанти почали використовувати більше ударних дронів: Сили оборони назвали причини

Росіяни намагаються посилити свої атаки.
Окупанти почали використовувати значно більше дронів на півдні України. Також зросла кількість боєприпасів, які ворог застосовує під час артилерійських обстрілів.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Значно зросло використання FPV-дронів, а також розвідувальних дронів — їх застосування збільшилось майже вдвічі, а в деяких випадках і втричі. Крім того, кількість боєприпасів, використаних під час артилерійських обстрілів, зросла майже вдвічі, — зазначив він.
Волошин вказав на кілька можливих причин такої активізації ворога. Одна з них — намір окупантів захопити південну частину Донецької області і вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю.
Раніше повідомлялося, що росіяни розробили нову систему для виявлення українських дронів. Більше про це читайте у новині.
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