Окупанти почали використовувати "найжорстокішу зброю": ворожі снаряди спускаються на парашутах

У МВС наголошують, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.
У Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Медіа Центрі Україна.
"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — Антон Геращенко.
Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.
Читайте також: