Окупанти почали використовувати "найжорстокішу зброю": ворожі снаряди спускаються на парашутах

У МВС наголошують, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

У Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Медіа Центрі Україна.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — Антон Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

Читайте також: