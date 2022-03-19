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Окупанти почали використовувати "найжорстокішу зброю": ворожі снаряди спускаються на парашутах

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Окупанти почали використовувати "найжорстокішу зброю": ворожі снаряди спускаються на парашутах

Telegram/Ukraine Media Centre (https://t.me/UkraineMediaCenterKyiv/133?single)

У МВС наголошують, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

У Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Медіа Центрі Україна.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", — Антон Геращенко.  

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

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