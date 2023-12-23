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Окупанти почали використовувати нові позначки на військовій техніці: відео

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Окупанти почали використовувати нові позначки на військовій техніці: відео

Нові позначки на техніці окупантів – трикутник у трикутнику / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Військова техніка загарбників із позначкою у вигляді трикутника в трикутнику рухається через міста у бік Бердянська.

Російські окупанти почали використовувати нові позначки на військовій техніці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо нові позначки на вантажівках з БК, зокрема з пушками на сцепленні, що рухаються в бік Бердянська через міста. Позначка у вигляді трикутника в трикутнику. Належність підрозділу з'ясовуємо", - написав він.

Андрющенко нагадав, що попередні нові позначки пізніше були зафіксовані у Луганській області.

"Можливо, ці (позначки - ред.) належать підрозділам також з інших областей", - припустив радник мера Маріуполя.

Окупанти використовують нові позначки на військовій техніці 

Окупанти використовують нові позначки на військовій техніці 

Нагадаємо, ЗСУ знищили рекордну кількість артилерії окупантів. Військовий аналітик Олександр Коваленко пояснив, коли РФ вичерпає запаси.

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Дата публікації
Перегляди
583
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