Окупанти почали використовувати нові позначки на військовій техніці: відео

Військова техніка загарбників із позначкою у вигляді трикутника в трикутнику рухається через міста у бік Бердянська.

Російські окупанти почали використовувати нові позначки на військовій техніці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо нові позначки на вантажівках з БК, зокрема з пушками на сцепленні, що рухаються в бік Бердянська через міста. Позначка у вигляді трикутника в трикутнику. Належність підрозділу з'ясовуємо", - написав він.

Андрющенко нагадав, що попередні нові позначки пізніше були зафіксовані у Луганській області.

"Можливо, ці (позначки - ред.) належать підрозділам також з інших областей", - припустив радник мера Маріуполя.

Окупанти використовують нові позначки на військовій техніці

Нагадаємо, ЗСУ знищили рекордну кількість артилерії окупантів. Військовий аналітик Олександр Коваленко пояснив, коли РФ вичерпає запаси.

Читайте також: