Окупанти почали використовувати проти ЗСУ хімічну зброю, яка вбиває за 5 хвилин: дані ISW

Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Окупанти збільшують застосування хімічної зброї у війні проти України. Можливо, у такий спосіб вони "випробовують" міжнародну реакцію, щоб потім розширити тип подібного озброєння.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні представник Центру Андрій Рудик розповів, що у російські військові почали частіше застосовувати проти українських позицій гранати РГ-ВО із хлорацетофеноном (різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями).

У грудні 2023 року Україна зафіксувала 81 такий випадок, а за перші два тижні 2024 року ворог застосував хімзброю вже щонайменше 51 раз.

Андрій Рудик заявив, що гранати РГ-ВО можуть вбити військових, які перебувають у землянці чи закритому приміщенні, протягом п’яти хвилин. А дослідження показало, що нещодавно використана російська граната РГ-ВО була виготовлена ​​на невідомому, але, ймовірно, російському заводі 2023 року.

Зазначається, що так Росія, можливо, намагається оцінити міжнародну реакцію на використання її військами хімічної зброї в Україні, щоб розширити тип таких озброєнь, якими окупанти здатні користуватися.

Нагадаємо, що окупанти використали на Донбасі заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Довідка:

27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Застосування хімічних засобів (зокрема, речовин сльозогінної дії) для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (ст. 1, п. 5) і Женевським протоколом 1925 року.

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