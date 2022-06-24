Окупанти почали випускати людей з Маріуполя на українську територію: у чому підступ

Окупанти почали випускати людей з Маріуполя на українську територію: у чому підступ

Російські загарбники частково дозволили жителям окупованого Маріуполя виїхати з міста у напрямку контрольованих Україною територій.

Водночас такі дії окупантів можуть свідчити про прикриття евакуаційними заходами військових маневрів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали", - каже Андрющенко.

Водночас радник мера Маріуполя наголошує, що передчасно радіти не варто. Андрющенко вважає, що такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами.

"Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь, поки є "віконце", - каже радник мера міста.

Слід зазначити, що окупаційна "влада" міста встановила обмеження комендантської години з 23:00 до 5:00. Водночас дітям до 16 років заборонено перебувати на вулицях з 21:00 до 5:00.

Нагадаємо, від 1 липня в Маріуполі отримувати допомогу будуть лише непрацездатні мешканці окупованого міста. Втім, для цього потрібно написати відповідну заяву.

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