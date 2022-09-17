Окупанти починають брати для війни чоловіків з нових тимчасово окупованих територій - міськрада Маріуполя

У міськраді закликали маріупольців бути обережними та не вірити пропозиціям російських загарбників.
Окупанти поступово починають брати для війни чоловіків з нових тимчасово окупованих територій.
Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "ЛНР" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в`язниць та невизнаних республік. Вже поступово починають брати чоловіків з нових тимчасово окупованих територій. У Маріуполі для цього розповсюджували смс-повідомлення. Ситуація ускладниться із отриманням паспорта РФ. Це збільшує шанси вирушити примусово на фронт у якості "гарматного м`яса", - йдеться у повідомленні.
Тому, у міськраді закликали маріупольців бути обережними та не вірити пропозиціям російських окупантів.
"Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей "другого сорту" - людей, що перебувають під окупацією", - додали в міськраді.
Нагадаємо, під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.
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