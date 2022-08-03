Окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку – депутат

Російські війська планують вийти на межі Херсонської області, а також почали готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

Проте атаки окупантів постійно відбиваються українськими військами.

Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів "24 каналу".

Він повідомив, що зараз у жителів тимчасово захопленого Херсона спостерігається високе піднесення настрою. Усе через сталі стратегічні успіхи ЗСУ, що тривають у регіоні вже понад місяць.

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"Так, окупанти починають нібито готуватися до прориву на Криворізькому напрямку, виходу на межі Херсонської області", – сказав місцевий депутат, додавши, що росіяни намагаються робити це самотужки.

Хлань запевнив, що зведення оперативного командування "Південь" свідчать про те, що атаки російської арміїпостійно відбиваються і її війська відкидаються ще далі на найневигідніші позиції.

Депутат також відзначив постійне збільшення кількості звільнених від окупантів населених пунктів Херсонщини, як би росіяни не намагалися виходити на адмінмежі області.

Нагадаємо, голова військової адміністрації Олександр Вілкул підтвердив, що Росія стягує військову техніку та живу силу в напрямку Кривого Рогу, проте місто готове до ймовірного наступу і побудувало потужну оборону.

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