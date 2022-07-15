Окупанти почнуть масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут – аналітики зі США

Російські війська можуть незабаром почати масштабніший і рішучіший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Проте наразі невідомо, як стартує цей наступ окупантів, а також, де саме він буде зосереджений.

Про це повідомили аналітики американського Інституту дослідження війни.

В інформації йдеться про те, що російські військові взяли оперативну паузу, але водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

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Окупанти продовжували артилерійські, ракетні обстріли, а також завдавали авіаударів по всій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що російські війська та бойовики, найімовірніше, оберуть своєю наступною великою ціллю місто Бахмут Донецької області.

Окрім того, військовий експерт Олександр Мусієнко повідомляв, що росіяни планують поновити широкий наступ на Донецьку область на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

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