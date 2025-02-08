Окупанти поцілили КАБом в будинок у Гуляйполі: постраждала родина з дітьми

Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти – контузії.

Росіяни завдали мінімум шість ударів по Гуляйполю Запорізької області 8 лютого. Один з керованих авіабомб влетіла у будинок, постраждала родина з дітьми.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Мінімум шість ударів завдали росіяни по прифронтовому Гуляйполю", – розповів він.

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За словами голови ОВА, батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя.

"Російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти – контузії", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, ЗСУ збили КАБ над Запоріжжям секретною українською зброєю.

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