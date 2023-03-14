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Окупанти поцілили по житловому багатоповерховому будинку у центрі Краматорська: перші кадри з місця "прильоту"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Окупанти поцілили по житловому багатоповерховому будинку у центрі Краматорська: перші кадри з місця "прильоту"

Фото із соцмереж

За інформацією Донецької ОВА, станом на 10 годину відомо про трьох постраждалих.

Вранці вівторка, 14 березня, російські військові завдали удару по Краматорську Донецької області. У Мережі повідомляють, що ударили по житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомляють місцеві тг-канали.

За їхньої інформацією, вибух у центральній частині міста пролунав близько 08:20 під час повітряної тривоги. На місці працюють екстрені служби, розпочали пошуково-рятувальну операцію.

Додамо, що вранці 14 березня у деяких східних регіонах була оголошена повітряна тривога, зокрема у Донецькій області. О 9:46 дали відбій. 

Тим часом у Мережі з'явилися перші кадри російської атаки житлового будинку у Краматорську на Донеччині. Як видно, один під'їзд будинку зруйнований, а сусідні - зазнали пошкоджень.

О 09:47 голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару. 

"Щонайменше троє цивільних поранені внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники", - йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, російські війська концентрують сили на Запорізькому напрямку. В ОК "Південь" розповіли, чи свідчить це про підготовку до наступу.

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Дата публікації
Перегляди
1512
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