Окупанти поцілили у дитячий садок на Миколаївщині, а Харківщину атакували ракетами С-300: ситуація у регіонах 25 жовтня

Ніч проти 25 жовтня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській,Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Ворог вів вогонь по Середино-Будській, Шалигинській, Юнаківській та Великописарівській громадах.

Великописарівську громаду рашисти обстріляли за день тричі. Юнаківська громада – по околицях прикордонного села ворог застосував стрілецьку зброю. Військові зафіксували 10 автоматних черг. У всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Росіяни всю ніч били по Нікопольському району. Під вогонь потрапили три громади – Марганецька, Мирівська та Нікопольська. Люди не постраждали.

Пошкоджені будинки, харчове підприємство, автівки та водогін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківської області. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізовано одну людину.

Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Із танків та артилерії окупанти обстрілюють Невське, Стельмахівку, Надію та Білогорівку.

Відбиті атаки противника в районі Білогорівки. Усього ворог завдав 26 артилерійських ударів та два авіаудари по позиціях захисників Луганщини.

У Лисичанську росіяни вивозять майно містян. Пояснюють, що вони діють на новим указом Путіна – беруть необхідне для потреб оборони.

Донеччина

Вночі й зранку – обстріли Авдіївки, Бахмута, Очеретинської громади, Торецька.

У деокупованих населених пунктах ситуація контрольована, але відбуваються активні обстріли с.Торське та селища Зарічне. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Триває видавання гуманітарної допомоги, мешканцям Лиманської та Святогірської громад видано пенсії та інші види допомоги. За минулу добу на Донеччині – сім загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом доби та ввечері ворожих ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та зруйновано господарські прибудови. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Як повідомляє ОК "Південь", вчора противник здійснював атаки по тилових громадах Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що перебувають на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних жителів.

За інформацією Генерального штабу, з метою уповільнення контрнаступу підрозділів ЗСУ окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Херсонській області.

У Командуванні Повітряних Сил повідомили, що у Бериславському районі збили два ворожих ударних вертольоти Ка-52.

Триває фіксація фактів мародерства російськими військовими на деокупованих територіях.

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонщини тривають роботи по відновленню, організується допомоги місцевим мешканцям, працює міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

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