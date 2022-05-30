Окупанти погрожували вбивством: українські правоохоронці зірвали спецоперацію ФСБ із дискредитації ОБСЄ

Українські правоохоронці зірвали спецоперацію ФСБ із дискредитації ОБСЄ. Окупанти провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російські окупанти зробили сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

“Для збору “доказової бази” загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та “вибивали” з них компрометуючу інформацію. У тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати “угоду про негласну співпрацю”. Ще кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати”, - наголосили в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що з 16 по 23 травня військові РФ, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру “свідчити” про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями.

Нагадаємо, що паливна криза в Україні може тривати до липня.

Читайте також: