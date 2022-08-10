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Окупанти погрожують фермерам на Херсонищні веденням "пропускної системи"

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Окупанти погрожують фермерам на Херсонищні веденням "пропускної системи"

Фото: УНІАН

Російські загарбники посилюють тиск на фермерів.

У Херсонській області росіяни анонсували запровадження "пропускної системи" для перевезення сільгосппродукції. 

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. 

"Орки анонсували запровадження пропускної системи для перевезення сільгосппродукції територією Херсонської області", - зазначив він.

За його словами, фактично, цей захід чинитиме максимальний тиск на фермерів і повинен змусити їх перереєструвати бізнес в юрисдикцію Росії, а також створює черговий інструмент корупційного впливу на аграріїв області. 

"Заблокувавши таким чином логістику для аграріїв, їх примушують або співпрацювати, або припинення своєї діяльності", - резюмував він.

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли про медикаментозну кризу в регіоні.

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