Окупанти погрожують мелітопольцям на тиждень запровадити комендантську годину

Мер Мелітополя розповів, що терор на тимчасово окупованих територіях Запорізької області з кожним днем посилюється.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни можуть запровадити комендантську годину як мінімум на тиждень – від 25 грудня до 2-3 січня.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Так, за його словами, росіяни бояться комунікації між місцевим населенням, українськими військовими та розвідкою.

"Наразі вони запускають пропаганду, що 25 грудня буде повноцінна комендантська година до 2-3 січня. Такі оголошення з’явилися в деяких містах, але здебільшого в селах. У місті Мелітополі вони також це обговорюють", – розповів Федоров.

Він також розповів про посилення терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. А після вдалих спроб ліквідації колаборантів та окупантів запроваджуються посилені заходи фільтрації. Окупанти закривають цілі райони, намагаються шукати партизан, представників сил спротиву.

"Вони звіріють, зривають свою злість на цивільному населенні. Це триває. В цілому ситуація загострюється через те, що місто майже повністю закрите: виїхати та в’їхати неможливо", – пояснив Федоров.

Федоров також повідомив, що росіяни продовжують масово забирати місцевих мешканців у полон.

Ситуація в Мелітополі

За словами мера Івана Федорова, у Мелітополі російські загарбники готуються до вуличних боїв. Росіяни почали розставляти бетонні конуси посеред центральних вулиць та у житлових кварталах.

Росіяни також посилюють фільтраційні заходи. Від 15 грудня окупанти припинили випускати людей з окупації взагалі.

У Мелітополі внаслідок вибуху поранення зазнав експрацівник внутрішньої безпеки Нацполіції України, який пішов на співпрацю з російськими окупантами – йому відірвало ногу.

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