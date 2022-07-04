Окупанти погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи у Мелітополі - мер

Окупанти погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи у Мелітополі - мер

Рашисти погрожують батькам, які відмовляються від навчання дітей в окупації.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

Про це 4 липня розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Останні два тижні рашисти чітко декларують свої наміри, що ті батьки, які не віддають своїх дітей до школи, яку намагаються організувати рашисти, то у них будуть забирати батьківські права. Це звучить досить смішно. Я не уявляю, як це буде відбуватись у реальному житті. Але такі погрози сьогодні є" , - зазначив він.

Федоров також повідомив, з Мелітополя вдалося евакуювати всіх дітей на підконтрольну територію України, які були в спеціалізованих закладах без батьків. У місті також не було зафіксовано випадків вивезення дітей до Росії.

Іван Федоров також розповів, що окупанти вже понад два місяці утримують у полоні 16-річну дитину.

"Відносно обмеження волі дітей, то звичайно всі знають в Україні той факт, що одну дитину з Мелітополя рашисти забрали в полон, їй 16 років, і вже понад два місяці вона перебуває у полоні, і вони не віддають її батькам. Це дійсно трагічна ситуація, і я не розумію, що може бути з психікою цієї дитини за два місця перебування в рашистському полоні. Рашисти ведуть себе як терористи, і ми бачимо, що в них сьогодні в полоні ціла країна, особливо ті міста, які є тимчасово окуповані", - підкреслив мер.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук також підтвердила інформацію про погрози окупантів відбирати дітей у батьків та порадила, за можливості, виїжджати з окупованих територій.

"Так, нам відомо про ці факти. На засіданні Координаційного штабу обговорювали ці питання з представниками Міністерства освіти. Я звертаюсь до всіх батьків, до всіх дорослих, у кого зараз є на піклуванні дитина, будь ласка, якщо у вас ще є можливість, а у багатьох містах ще є можливість евакуюватися і виїхати будь-якими шляхами з тимчасово окупованих територій, будь ласка зробіть це. Цим ви можете зберегти не лише психологічний стан своєї дитини, але і її життя. Що стосується інших дій, йти, чи не йти до школи, я думаю, що все це ви почуєте не тільки від Міністерства освіти, а й власне від влади, що робити, подальші дії", - зазначила вона.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Росія вбила 345 дітей. Ще 644 дитини було поранено.

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