Окупанти поховали щонайменше 16 тисяч мешканців: яка ситуація в Маріуполі 31 травня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменш16 тисяч місцевих мешканців. Росія почала анексію Маріуполя і видає російські паспорти.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 30 травня.

В Маріуполі окупанти почали оформлювати російські паспорти

В Маріуполі російські окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорту. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, для отримання паспорту РФ громадянам спочатку потрібно получити довідку про реєстрацію в Донецьку. Вже потім в Новоазовську подати документи в так званій міграційній службі “ДНР”.

День "захисту" дітей по-російському: окупанти грабують школи Маріуполя до свята

Окупанти продовжують грабувати Маріуполь. І навіть не зупиняються перед тим, що це майно належить школам. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко на телеканалі "Freeдом". Обладнання вивозять до Донецька "під прапором єдиної Росії".

Фото: скриншот з відео

У Маріуполі росіяни завантажили судно рулонною сталлю і вивозитимуть її до Ростова

Російські агресори, не ховаючись, вивозять із Маріуполя українську сталь. Окупанти закінчили завантаження рулонної сталі на свій корабель і планують вивезти награбований вантаж до Росії, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Тelegram.

Тиск на керівництво України: Жданов розповів, навіщо окупанти оприлюднюють допити "азовців"

Російські окупанти допитують українських військових, які боронили “Азовсталь” в Маріуполі. Роблять вони це для внутрішньої аудиторії та тиску на керівництво України. Про це в етері єдиного телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов.

Фото: Associated Press

"Поїхали обслуговувати Донецьк": російські окупанти вкрали у Маріуполі сім вцілілих тролейбусів

Російські окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів в приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління та вивезли їх до тимчасово окупованого Донецька. Їх перефарбовують в кольори "Єдиної Росії" і планують запустити на початку червня.

Окупанти організували "фільтраційні табори" для українців у Росії: туди звозять багато маріупольців

Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZіфікації". Зараз "фільтраційні табори" для українців організували не тільки на окупованій території України, а й на території Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

Рідні захисників "Азовсталі" не знають, де вони перебувають

Дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу "Азовсталь" у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких, повідомляє CNN.

Тіла вкладають у кілька шарів: за місяць окупанти поховали в братських могилах 16 тисяч маріупольців

Від середини квітня російські окупанти поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне. На Старокримському кладовищі впродовж місяця з'явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання.

Раніше ТСН.ua розповідав історію 24-річної Ганни Зайцевої, яка разом із тримісячним сином 65 днів провела на заводі "Азовсталь". Що в підземній окупації стало найважчим випробуванням для молодої мами та немовляти, як Ганна доглядала дитину і що трапилося з її чоловіком.

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

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