Окупанти показали страшні кадри з Вовчанська: місто знищили майже вщент (відео)

Проте українські захисники навіть у таких пекельних умовах тримають оборону.

Російські окупанти продовжують знищувати Вовчанськ на Харківщині і навіть зняли з дрона відео, щоб похвалитися своїми злочинами.

Одне відео з пабліків окупантів опублікував українській військовий журналіст Юрій Бутусов, інше – ресурс DeepState.

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На кадрах з висоти пташиного польоту видно багато клубків диму в усьому місті. Росіяни завдають ударів просто по цивільних будинках. Більша частина будівель уже зруйновані або зазнали пошкоджень. Проте окупанти гатять навіть по руїнах будинків.

"Вовчанськ Харківської області сьогодні. Безперервні артилерійські обстріли та авіаудари по кварталах, найжорстокіші бої на вулицях міста...

Слава українським воїнам, які в таких пекельних умовах тримають оборону, виявляючи найвищу самовіддачу, рішучість та героїзм", – зазначив Юрій Бутусов.