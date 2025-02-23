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Окупанти покращили тактичне положення на Донеччині: де просунулись росіяни

Окупанти покращили тактичне положення на Донеччині: де просунулись росіяни

Росіяни просунулися біля Новоочеретуватого та Бурлацького: оновлена мапа бойових дій / Донецька область. / Фото: Associated Press

Ситуація залишається напруженою, українські військові продовжують обороняти свої позиції.

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Донеччині.

22 лютого моніторинговий проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши просування окупантів біля Новоочеретуватого та Бурлацького.

“Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новоочеретуватого та Бурлацького. Уточнено ситуацію в Улаклах”, – йдеться у повідомленні DeepState.

Російські сили намагаються покращити тактичне положення на цьому напрямку, ведучи постійні атаки на позиції українських захисників.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в кількості особового складу. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

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