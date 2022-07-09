"Окупанти полюють на чоловіків": Гайдай розповів про мобілізацію та бої на околицях Луганської області

На околицях Луганської області станом на 9 липня тривають бойові дії. У регіоні окупанти мобілізують чоловіків на війну проти України, вводячи їх в оману.

Водночас на окупованих територіях не спостерігається підготовки до проведення так званого референдуму.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Мережі.

"Окупанти на нещодавно загарбаних територіях полюють на чоловіків: запрошують на високооплачувану роботу, а насправді забирають воювати проти України", – написав голова області.

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Луганська область продовжує боротьбу і наразі тривають бої на її околицях.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити декілька ворожих танків. Завдяки "хорошій зброї" в рашистів меншає боєкомплектів – це уповільнює наступи", – вкотре наголосив Гайдай.

За його даними, попри відсутність підготовки до "референдуму", є розуміння, що він може таки відбутися.



"Фейковий рефендум про доєднання до росії загарбаних територій може відбутися, аби після того, як ми отримаємо потрібну зброю, звинуватити Україну в нападі на рф та оголосити на росії загальну мобілізацію", – пояснив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що ЗСУ завдали ударів по складах з боєприпасами і казармах з росіянами, тож ворог навіть призупинив наступ.

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