Окупанти "полюють" на людей: маріупольців закликають обмежити пересування містом

У Маріуполі жителів закликали без зайвих потреб не пересуватися містом.

Маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, акція спротиву так налякала загарбників Маріуполя, що вони посилили патрулі на вулицях захопленого українського міста.

"Увага, маріупольці! Група Спротиву "Ї" повідомляє про стрімке зростання військових піших патрулів на вулицях міста, зокрема 20-23 ЖМР, Центр, Лівобережний район, Кальміуській район (парк Гурова) та поліцейських. Закликаємо зв’язатись з близькими та попросити утриматись від пересування містом без крайньої потреби", - заявив Андрющенко.

Він пояснив, що ці заходи пов'язані зі "святкуванням" річниці звільнення Донецька під час Другої світової війни і візитом певної кількості лідерів загарбників до Маріуполя.

"Однак - краще бути обережними. Допомагайте маріупольцям залишатись в безпеці", - закликав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі знову почали шантажувати судилищем над азовцями.

Читайте також: