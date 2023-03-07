Окупанти поповнюють резерви і готуються до атак на Луганщині – Гайдай

У Луганській області російські війська відійшли, аби поповнити резерви для нових наступів. Окупанти також збільшили кількість артилерійських обстрілів. Однак ситуація все ще залишається контрольованою.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кількість хвиль наступу і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман, то сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони (окупанти - ред.) відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову підуть у наступи", - зазначив він..

Ситуація на Луганщині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти на Луганщині намагаються атакувати позиції ЗСУ силами регулярної армії та великою кількістю бронетехніки. У район бойових дій стягнули більше артилерії, ніж під Бахмут.

Експерти також зазначають, що напрямок Кремінна і Куп’янськ – це посилення правого флангу наступальних дій військ Росії.

На Луганщині окупанти терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження – планують кинути їх на передову замість кадрової армії РФ.

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