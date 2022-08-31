Окупанти поповнюють свої втрати та відновлюють логістику: Генштаб - про ситуацію на півдні

На південному напрямку російські військові зосереджують основні зусилля на утриманні займаних позицій.

Відповідно до даних українських сил, значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 серпня.

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"Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке", - йдеться у повідомленні.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Тим часом військовий ескперт Олег Жданов заявив, що українського контрнаступу на південному фронті ще не було. За його словами, ЗСУ провели розвідку боєм.

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