Окупанти поповнюють війська молодшим офіцерським складом - Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року.

"Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації", - повідомило командцування.

У Гнштабі повідомили про продовження зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника.

"Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України", - зазначило командування.

Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток, додали у Генштабі.

Нагадаємо, що українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП.

Читайте також: