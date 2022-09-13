Окупанти поповнюють війська молодшим офіцерським складом - Генштаб ЗСУ

Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій.
Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року.
"Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації", - повідомило командцування.
У Гнштабі повідомили про продовження зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника.
"Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України", - зазначило командування.
Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток, додали у Генштабі.
Нагадаємо, що українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП.
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